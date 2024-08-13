Новый фельдшерско-акушерский пункт откроется в селе Спасское Воловского округа Липецкой области до конца 2024 года. Мини-поликлиника возводится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Медицинскую помощь в ФАПе смогут получить более 500 воловцев. Уже построен каркас будущего здания, установлено ограждение, уложена плитка на прилегающей территории. Жители Спасского смогут вакцинироваться, пройти профосмотр и диспансеризацию: в ФАПе будут работать аптечный пункт, процедурный кабинет и кабинет фельдшера. Принимать пациентов будет Надежда Воробьёва — медицинский работник с 44-летним стажем. За счёт высокоскоростного интернета воловцы также смогут получить онлайн-консультацию у специалистов районных и областных медучереждений.

Сейчас в Воловском округе работают 23 ФАПа и два офиса общей врачебной практики. «Открытие фельдшерско-акушерского пункта — это не просто шаг к улучшению доступности медицинской помощи, это инвестиция в здоровье и благополучие каждого жителя, укрепление здоровья нации и забота о будущем поколении», — не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.