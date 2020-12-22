В следующем году на улице Титова в Липецке планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщили в пресс-службе мэрии.

Здание будет одноэтажным. В нём разместят административные и служебные помещения, буфет, кабинет врача, раздевалки, санузлы и бассейн – его длина составит 25, а ширина 8 метров.

– Также мы оборудуем многофункциональный спортивный зал, в котором можно будет заниматься баскетболом, волейболом, гандболом и мини-футболом, – поделился начальник городского управления строительства Сергей Алпатов.

В подвале расположат электрощитовую, узел управления бассейном, тепловой пункт, кладовую и технические помещения. Вокруг здания обустроят пешеходную дорожку, её выполнят в плитке. Помимо этого, участок дополнят малыми архитектурными формами и озеленением – высадят липы, туи, клены, сирень и газон.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет доступен и для маломобильных граждан – его оборудуют пандусами. Также на территории обустроят площадку для парковки, в том числе автомобилей инвалидов.

Строительство ФОКа в районе улицы Титова проведут в рамках национального проекта «Демография» – на эти цели выделено порядка 102 миллионов рублей.