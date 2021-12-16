Современный автозаправочный комплекс газонаполнительной компрессорной станции будет построен на выезде из Липецка на Лебедянском шоссе. Соответствующее соглашение подписано между управлением инвестиций и инноваций Липецкой области и ООО «Дорсервисстрой». Объем инвестиций составит 132 млн рублей. Планируется создать свыше 10 рабочих мест.

Земельный участок площадью 8474 кв. метров предоставляется компании в аренду без проведения торгов. Проектом предусматривается строительство АГКС по обеспечению компримированным природным газом (КПГ), который будет получен из природного газа, получаемого из магистрального газопровода через газораспределительную станцию. Планируется что компания приступит к строительству в конце 2021 года, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – второй квартал 2022 года. В Липецкой области таких заправок сейчас две, до конца следующего года планируется строительство еще пяти заправочных комплексов, сообщили в управлении инвестиций и инноваций региона.

«Потребность Липецкой области в газозаправочных станциях растет, водители переходят к экологически чистому транспорту. С учетом субсидии государства перевод автомобилей на использование газомоторного топлива может значительно снизить затраты их владельцев на бензин и дизель», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.