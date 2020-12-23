Строительство современного комплекса для заправки автомобилей компримированным природным газом завершилось в Липецкой области в рамках реализации государственной программы «Развитие энергетики». Новый газозаправочный комплекс расположен в Казинке напротив ОЭЗ «Липецк».

Эта площадка находится в непосредственной близости от оживленной грязинской трассы и ее пересечения с Липецкой кольцевой автомобильной дорогой. Сам объект включает две метановые колонки, оснащенные отечественным оборудованием и четыре рукава для заправки легковых и большегрузных машин.

«Реализация проекта заняла восемь месяцев, – рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов. – Это первая газонаполнительная заправка за 30 лет, построенная на территории региона на средства инвестора. После завершения строительства он может воспользоваться правом на получение субсидии на возмещение части средств, выделенной Минэнерго на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Три земельных участка область передала под строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в рамках инвестиционного соглашения. Инвесторы были готовы участвовать в госпрограмме, но перенесли реализацию проекта на следующий год из-за сложной эпидемиологической обстановки, повлекшей за собой смещение сроков, а также задержку поставок оборудования».

В регионе для работы по этому направлению выделены еще пять новых площадок. Для развития рынка газомоторного топлива премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление Правительства РФ о внесении изменений в госпрограмму «Развитие энергетики». В соответствии с этим документом в 2020 году нормативы субсидирования повысятся в два раза – с действующих 30% до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% выделит ПАО «Газпром». Таким образом, владельцам транспортного средства придется заплатить только 10% стоимости перевода техники на альтернативный вид топлива.

«Потребность Липецкой области в газозаправочных станциях растет, водители переходят к экологически чистому транспорту. С учетом субсидии государства переход на использование газомоторного топлива может значительно снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Сам процесс перевода на природный газ занимает несколько часов. Стоимость зависит от типа транспортного средства. Так, переоборудование легкового автомобиля обойдется в сумму около 85 тысяч рублей. Так как установка газобаллонного оборудование является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо согласовать процесс с Госавтоинспекцией. Результатом согласования является выдача свидетельства о соответствии транспорта с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Уже сегодня на метан переоборудовали около 600 автомобилей, это на 100 машин больше, чем планировалось ранее. На эти цели в 2020 году было предусмотрено 36,3 млн рублей, из них федеральные средства составляют 26 млн рублей. На 2021 год по данной программе в бюджете заявлено 26,577 млн рублей, в том числе 19,136 млн рублей из федеральной казны.