Новый индустриальный парк может появиться в Липецкой области

Между правительством Липецкой области Игорь Артамонов и компанией «СЗ Приоритет» в рамках ПМЭФ-2026 заключено соглашение о намерениях по созданию современного индустриального парка на территории региона.

Предполагается, что площадка объединит три ключевых направления: логистику, туризм и промышленность облегчённого формата с фокусом на лёгкую индустрию. Общий объём инвестиций в проект составит 12 млрд рублей с учётом НДС.

Основная особенность технопарка – размещение высокотехнологичных производств, способствующих развитию роботизации.

«Для Липецкой области, где исторически сильна тяжёлая индустрия, создание индустриального парка с фокусом на лёгкую промышленность и логистику особенно важно. Такие проекты постепенно меняют структуру экономики, делают её более сбалансированной и устойчивой к внешним переменам. Поэтому любые инвестиции в новые направления – это вклад в завтрашний день», – прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов.