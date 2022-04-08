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Новый кемпинг для туристов строят в Липецкой области

40 минут назад
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Новый кемпинг для туристов начали строить на берегу реки в Воронеж в районе села Савицкое Усманского района.

На территории кемпинга будут расположены душевые и санузлы, беседки, летняя веранда для приема пищи, места для зарядки телефонов, мангальные зоны и деревянные настилы для установки палаток. Администрация села Излегоще на берегу Воронежа обустроит пляж с местами для купания.

Река Воронеж в районе сел Излегоще и Савицкое издревле славилась рыбными местами. По свидетельству Сабанеева, щуку отсюда возили на московские ярмарки возами. Кроме того, близ Излегоща – богатые охотугодья.

Финансируется строительство кемпинга за счет областного и районного бюджетов.

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