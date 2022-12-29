Новый корпус Чаплыгинской районной больницы практически готов к открытию. На этой неделе объект уже обследовал Госстройконтроль. Медучреждение представляет собой трехэтажное здание, в котором разместятся женская консультация и детская поликлиника. Как сообщил главный врач больницы Андрей Гальцов, вся мебель и оборудование уже на своих местах. Осталось только подключить компьютеры.

Оснащение кабинетов соответствует современным стандартам. Кроме того, в женской консультации дополнительно появилась комната психологической разгрузки с 3D-очками, наушниками, компьютерными программами, которые помогут женщинам справляться с послеродовыми депрессиями, страхами перед родами и прочими волнениями. Появилась здесь и малая операционная для хирургических вмешательств, не требующих общего наркоза и госпитализации. Также в перечне приобретений отделения – особый аппарат УЗИ с фетальным монитором для ведения многоплодных беременностей. По наблюдения медиков, таких случаев стало больше почти в три раза за счет ЭКО.

Детское отделение приросло физиотерапевтическими кабинетами, чего раньше в клинике не было. В них есть аппараты для магнитотерапии и ультразвуковые ингаляторы. Также в отделении предусмотрен стоматологический кабинет. Прежде дети за подобной помощью обращались во взрослую стоматологию.

Кроме того, все помещения оформлены в едином стиле, что должно упростить логистику, и отличаются по цвету. Цвет женской консультации – серый, детского отделения – бежевый. При этом пересекаться потоки пациентов подразделений не будут – для каждого предусмотрен отдельный вход и лифт. Один лифт будет отвозить посетителей на второй этаж в детскую поликлинику, другой лифт – на третий, в женское отделение. Отдельно расположен вход для температурящих детей и бокс.

Новая детская поликлиника рассчитана на 35 посещений в смену. Всего же за ней закреплено 4500 детей. Женская консультация также сможет принимать 35 пациентов в день. В ней смогут наблюдаться все женщины муниципалитета.

«Чаплыгин последние годы заметно прибавляет в плане создания комфорта для жителей. Это касается и местного здравоохранения. Новый корпус больницы поднимет качество оказания врачебной помощи на более современный уровень», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Всего в этом году в Липецкой области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» построено девять медучреждений. Помимо поликлиники в Чаплыгине, это четыре фельдшерско-акушерских пункта, два отделения общей врачебной практики, корпус онкодиспансера и детская поликлиника в Липецке.