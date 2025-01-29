Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии нового корпуса геронтологического центра. Здание в селе Введенка Липецкого округа построили на средства, выделенные по нацпроекту «Демография», и областные деньги.

В новом корпусе три этажа, первый — для немобильных подопечных. В палатах — кровати-вертикализаторы, которые помогут людям с ограниченной подвижностью автоматически принять положение сидя. Рельсовая система переместит подопечных из одной палаты в другую. Механо-терапевтический аппарат поможет восстановиться после полученных травм или инсульта: аппарат передвижной и позволяет разрабатывать мышцы и суставы, не вставая с кровати. Закуплены современные аппараты для физиотерапии, новые тренажёры. Оборудование в корпусе на 70% отечественное. Палаты на всех этажах оснащены «Умным домом»: голосовой помощник включает свет, телевизор, кондиционер, увлажнитель, открывает шторы, при необходимости поможет вызвать медсестру.

«В новом корпусе уютно – как дома, только возможности, конечно, несравнимые. Здесь всё по уму: для людей, которым особенно важно внимание и комфорт. Жить или проходить реабилитацию здесь смогут не только пожилые липчане, но и близкие ветеранов СВО. Сотрудники – это отдельная гордость. Пообщался с ними. Видно сразу – любят своё дело, относятся к подопечным с душой», — отмечает глава региона.

У геронтологического центра четыре корпуса, включая новый. Есть отделение «Милосердие» и отделение геронтологии. Первое — для тех, кто прикован к постели или передвигается только в пределах комнаты, второе — для пожилых и людей с инвалидностью, которым не требуется постоянный уход. Сейчас у центра — 150 подопечных.