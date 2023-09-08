Липецкая область получит федеральное финансирование на строительство нового корпуса геронтологического центра в селе Введенка. Об этом губернатору региона Игорю Артамонову доложила его заместитель, курирующая социальную сферу, Ольга Белоглазова.

Новый корпус будет построен по принципу «умного дома» — с возможностью голосом управлять освещением в комнате, настраивать климат-контроль, включать телевизор. Полы оборудуют датчиками на падение — на случай, если проживающему станет плохо.

«Получение федеральной поддержки — огромная помощь, чтобы сделать жизнь наших пожилых людей комфортнее. К работам приступим в следующем году. Проект находится на личном контроле моего заместителя Ольги Белоглазовой», — сказал Игорь Артамонов.

А в этом году откроется обновлённый Дом ветеранов. Помимо существующих уже творческих, музыкальных и танцевальных коллективов у посетителей появится возможность посещать новые объединения, которые созданы по их пожеланиям: изостудию, кулинарную студию. Для последней будет оборудована современная кухонная зона.

Кроме спортивного зала с тренажёрами участники проекта «Активное долголетие» смогут также посещать оздоровительные процедуры: массажный кабинет, соляную пещеру, ингаляторий и даже фитобочки. Появится зал для йоги.