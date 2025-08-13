Новый корпус Геронтологического центра с бассейном и актовым залом строят в Липецке

Новый корпус Геронтологического центра строят в Липецке на ул. Механизаторов, 21. Он будет в четыре раза больше старого – общей площадью в 18 тысяч квадратных метров – и сможет принять до 240 человек.

Прежний корпус возвели в 1963 году. В 2022 году экспертиза показала: здание находится в ветхом состоянии, принято решение о его сносе. По завершении демонтажных работ началась закладка фундамента нового корпуса. В минсоцполитики региона сообщили, что он будет отвечать всем требованиям доступной среды: комнаты будут просторными и светлыми, появятся бассейн, зал для мероприятий, библиотека, многочисленные зоны отдыха. Проектом предусмотрены медкабинеты и кабинеты для физиотерапии. На прилегающей территории хотят высадить яблони, черёмуху, липы, сирень, сделать прогулочные дорожки и беседки. Строительство объекта ведётся по нацпроекту «Семья».

«Забота о старшем поколении — наш долг и приоритет. Уверен, что новое здание станет местом, где пожилые люди и те, кто нуждается в особой поддержке, получат достойные условия, внимание и тепло. Создаём дом, где каждый будет чувствовать себя нужным и защищённым», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.