Новый корпус Геронтологического центра в Липецке будет в четыре раза больше предыдущего

В Липецке в рамках нацпроекта «Семья» строится новый корпус регионального Геронтологического центра, рассчитанный на 240 мест. Его планируют открыть в 2028 году.

Новый корпус «пропишется» по прежнему адресу. Старое здание родом из 1960-х гг., расположенное на ул. Механизаторов, д. 21, было аварийным, и его решили снести. Новое, с пятью блоками разной этажности, которое строят на месте прежнего, будет в четыре раза больше и сейчас готово на 42%. Проводятся вертикальная планировка участка, монтаж наружных и внутренних сетей, стяжка пола и штукатурка стен.

Одной из главных «фишек» нового корпуса станет водолечебница с бассейном со специальным подъёмным устройством, жемчужной, вихревой и гидромассажной ваннами. В основном здании разместятся актовый зал на 165 мест, библиотека, залы ЛФК и механотерапии. В центре появится целый парк современного оборудования. Роботизированные механотренажёры возьмут на себя работу по разработке суставов, умные беговые дорожки и стабилоплатформы помогут заново научиться ходить и держать равновесие, а массажные столы ускорят восстановление после травм и инсультов.

Комнаты в жилых блоках корпуса будут рассчитаны на одного, двух и трёх человек. Помещения оснастят системой «умный дом» — голосовыми помощниками, кнопками вызова персонала, датчиками протечки воды и другими цифровыми решениями. Для маломобильных подопечных установят потолочные рельсовые системы, которые сделают их перемещение более удобным.

Отдельное внимание — людям с когнитивными нарушениями: в центре хотят создать специализированное отделение для людей с деменцией, которое требует особого оформления: контрастных цветов на стенах, мягкую мебель, специальную навигацию.

Вокруг нового здания появятся зоны отдыха, пешеходные дорожки, озеленение.