Новый лидер Петровской первички

ЗНАЕТ ЧАЯНИЯ ИНВАЛИДОВ

Два года назад в нашу дружную семью общественников, людей неравнодушных, чутких к чужому горю, влились новые силы, которые хорошо зарекомендовали себя в работе за сравнительно короткий период.

Среди них — председатель Петровской первичной ячейки инвалидов Владимир Витальевич Колгин. Он сам уже тринадцать лет находится в статусе инвалида, поэтому ему не понаслышке знакомы и понятны люди с ограниченным состоянием здоровья, их жизнь, запросы, чаяния, а также отношение общества к этой категории людей. Когда Владимир вступил в организацию, то сразу стало ясно, что по своим деловым и моральным качествам он способен возглавить первичную ячейку инвалидов посёлка Петровский. И мы в нём не ошиблись. Сейчас он является одним из активнейших председателей «первичек» Добринского округа.

В АРМИИ ТАКИЕ РЕБЯТА НУЖНЫ

Родился Владимир в апреле 1970 года в п. Петровский. Его родители, Виталий Иванович и Вера Алексеевна, трудились в прославленном совхозе «Петровский». У Владимира есть старшая сестра Елена. В настоящее время она с семьёй проживает тоже в Петровском, где работает заведующей складом в ООО «Петровский агрокомплекс», имеет двоих детей.

После окончания Петровской средней школы Владимир немало пометался по жизни, но в конечном итоге обосновался на малой родине. Наш герой об этом ничуть не жалеет. Всё для него тут родное и близкое.

Здесь он в 1977 году пошёл в 1 класс к замечательной учительнице Евдокии Терентьевне Путилиной, которую до сих пор вспоминает с благодарностью. Учился парень хорошо. В его классе было 28 человек, столько же — в параллельном. В эти годы Петровская средняя школа была многочисленной и одной из лучших в районе. В ней училось 560 человек. Это были не только местные дети, но и из близлежащих сёл и деревень.

Владимир очень хорошо был подготовлен физически, поэтому с удовольствием занимался спортом. Естественно, большую часть времени он проводил не за учебниками, а в спортзале, защищал честь школы на районных соревнованиях. У нашего героя бережно хранятся дипломы, грамоты, похвальные листы, свидетельствующие о достижениях в спорте. Есть даже грамота за 1 место по общефизической подготовке на полевых сборах по НВП за 1987 год. Поэтому, ещё обучаясь в школе, Владимир лелеял мечту поступить в педагогический институт на спортивный факультет.

К сожалению, при сдаче вступительных экзаменов в высшее учебное заведение Владимира постигла неудача. По всем спортивным дисциплинам он получил отличные оценки, а вот на биологии «срезался», так как в школе не уделял этому предмету должного внимания. Поразмыслив, юноша решил до призыва в армию остаться в Липецке и поступить куда-нибудь на работу. Хоть был ещё несовершеннолетним, но смог трудоустроиться слесарем в вагоноремонтное депо на станции Переделица г. Липецка. Зарплата в 150 рублей вполне устраивала парня, к тому же он многому научился на своём первом рабочем месте, узнал, что такое рабочий коллектив, дружба, взаимовыручка.

На срочную службу призывался Советским РВК г. Липецка. Попал служить вместе с такими же тринадцатью призывниками из Липецкой области на тот момент в союзную республику Азербайджан. Отобрали в элитные войска — ВДВ. Как раз в это время начинался этнополитический конфликт в Закавказье — Нагорном Карабахе, обострившийся в годы перестройки. Владимир был отличником боевой и служебной подготовки, за двухгодичный период службы совершил 27 прыжков с парашютом.

ГДЕ РОДИЛСЯ — ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Демобилизовался в 1990 году. Сослуживцы посоветовали пойти на работу в Первое управление МПМ (металлургпрокатмонтаж). Отработал там 7 лет на возведении складов, высоток. Продолжал бы работать дальше, но тяжело заболела мать. Владимир решил вернуться домой.

В Петровском ему приглянулась миловидная девушка Наталья, дочка местного педагога, и вскоре стала его невестой. Избранница была моложе Владимира и уже успела получить специальность технолога швейного производства. В 1998 году пара поженилась. Владимир привёл молодую жену в дом к родителям. Она вначале работала старшей пионервожатой в Николаевской неполной средней школе, а затем устроилась по профессии на Добринскую швейную фабрику. Сам же Владимир начал работать в Петровском госсемхозе.

Вскоре в семье появился первенец — дочь Светлана. Владимир и Наталья решили построить жильё по программе «Свой дом». Очень спешили и строительство завершили в 2001 году, можно сказать, в течение одного года. В это время родилась вторая дочь Вера. Когда жена на швейной фабрике заменила ушедшую на заслуженный отдых технолога Марию Петровну Крылову, то пригласила Владимира на фабрику в качестве механика. Несколько лет он трудился там.

ЗА ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ БЕЛАЯ

Всё шло хорошо: новый прекрасный дом, родители работали и получали удовлетворение от своей работы, дочери подрастали. Жить бы да радоваться! К сожалению, не бывает абсолютного счастья. Как говорится, жизнь многополосная: то идёт белая полоса, то вдруг вторгается чёрная, которую вовсе и не ждали.

И вот эта чёрная полоса ворвалась в жизнь Владимира в 2013 году. Он как-то внезапно стал худеть, почувствовал недомогание. Обратился к врачам. Анализы крови были вроде нормальные. Поэтому первоначально его лечили от другой болезни. А состояние все ухудшалось. И только через большой промежуток времени в Липецке был установлен неутешительный диагноз…

Мало сказать, что это был шок — стать инвалидом в 45 лет. Вначале Владимир воспринял это как приговор. Но поддержка жены, в первую очередь, и всей семьи в целом, обнадёживающие беседы докторов сделали своё дело. Владимир поборол страх, взял себя в руки и начал интенсивное лечение. Продолжает он его и сейчас.

С болезнью Владимир давно уже свыкся. Да вот три года назад случился инфаркт. И это пришлось перенести. Жажда жизни сильнее всего на свете. Владимир следит за своим здоровьем и хочет жить полноценной жизнью.

У него теперь двое внучат — Ярослав и Евгений. Мальчишки очень привязаны к своему деду и не отпускают его от себя ни на минуту, когда приезжают в гости из города. Перед сном в обязательном порядке просят деда почитать им какую-нибудь русскую народную сказку.

Да, Владимир Колгин — сильный человек, с которого надо брать пример людям, столкнувшимся с подобным в своей жизни. Он не опустил руки, а старается жить полноценно и радоваться каждому подаренному Богом дню. У него много увлечений, которые делают жизнь насыщенной и интересной.

Во-первых, В. Колгин — заядлый охотник. Со своей пятизарядкой в компании друзей-охотников обошел все близлежащие поля, леса, болота. Преимущественно их группа охотится на уток, зайцев и лис. Не было ещё такого, чтобы они вернулись домой без трофеев

Во-вторых, летом Владимир любит рыбачить. Здорово посидеть с удочкой ранним утром, когда рассеивается туман над водной гладью, и пробуждается природа. Хороша и вечерняя рыбалка.

В-третьих, Владимир с недавних пор стал пчеловодом, имеет 10 ульев. Приобщил его к этому занятию близкий родственник, который давно занимается пчёлами и слывёт в районе опытным пасечником.

В-четвёртых, наш герой — отличный садовод. Когда он построил новый дом, то решил облагородить 14 соток своей земли. Там он сажает не только овощи. Уже давно у него благоухает прекрасный сад. Многие плодовые деревья привил собственными руками. А приобщил его к этому сосед ещё перед армией. Дал ему 10 черенков груш и научил «искусству» прививать. И первый опыт удался на славу. Владимир ушёл служить. А ранней весной отец ему написал, что зацвели груши, которые Володя привил на дичках, а на 2-й год уже были плоды — с каждой груши по полведра сочных спелых плодов собрали родители. Не оставил это занятие Владимир и тогда, когда обзавёлся семьёй.

В хозяйстве Колгиных имеются утки, кролики, козы. И за ними нужен каждодневный уход, обеспечение их кормом. Всё это тоже на плечах Владимира Витальевича.

А еще он живо следит за событиями, которые происходят в нашей стране, и поддерживает по мере возможности наших воинов, отстаивающих интересы России на СВО.

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ

О болезни он забывает, когда погружается в свои хобби. А сейчас у него появилась и общественная работа. Первичная ячейка, которую возглавляет Владимир, состоит из 40 членов. А, вообще, в Петровском территориальном отделе Добринского муниципального округа проживает 189 инвалидов.

И сейчас первейшая задача — вовлечь их в нашу организацию, где бы они почувствовали действенную заботу, стали, несмотря ни на какие болячки, вести активный образ жизни, принимали участие в различных мероприятиях, проводимых общественной организацией инвалидов Добринского округа. Сам Владимир постоянно участвует в районной спартакиаде, соревнованиях по шашкам, пулевой стрельбе, в мероприятиях, посвящённых Дню инвалида и т.д. От души хочется пожелать Владимиру оптимизма, силы воли, активной жизненной позиции.