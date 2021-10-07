Строительство нового корпуса детского сада «Академия чудес» активно ведётся в микрорайоне Европейский города Липецка. Работы выполнены на 91%. Специалисты трудятся внутри здания и на прилегающей территории. Рабочие завершают монтаж теневых навесов, на финишной прямой установка малых архитектурных форм. На территории каждой группы игровые элементы будут подобраны с учётом возраста детей.

Коробка здания полностью готова, сейчас идёт внутренняя отделка. По словам заведующей Натальи Стрельниковой, для каждого помещения разработано индивидуальное цветовое решение. Так, на первом этаже основным оттенком будет бежевый. Яркие акценты специалисты добавят в качестве элементов навигации, будут использовать цвета травы и солнца с добавлением оттенка сиреневого. Ясельные группы, которых здесь будет шесть, также оформят в тёплых пастельных тонах, украсят сочетанием жёлтого, голубого, бирюзового, зелёного и оранжевого. На втором этаже основной цвет – тёплый серо-белый. К нему добавят насыщенные жёлтые и бирюзовые оттенки.

«Здесь разместятся группы для детей старше трёх лет, поэтому мы используем более смелые цветовые решения. Это хорошо и с точки зрения психологии, и с точки зрения визуализации», – отметила Наталья Стрельникова.

Кроме того, на втором этаже оборудуют два холла, где ребята смогут знакомиться с нанотехнологиями и воплощать различные идеи, играя в конструкторы. Ставка будет сделана на стимулирование интереса к изучению нового и информатизацию образовательной деятельности. В нанохолле рабочие смонтируют светильники зигзагообразной формы, стены украсят инсталляциями механизмов, установят интерактивную книгу Sky book, оборудуют интерактивный пол, где дети смогут играть, используя элементы дополненной реальности. Второе помещение оформят в стиле Лего – стилистические элементы будут использованы на стенах и потолке. Здесь же установят столы-трансформеры, в которых будут хранить различные наборы конструкторов.

Строительство нового корпуса детского сада в микрорайоне «Европейский» ведётся в рамках национального проекта «Демография». «В современных детских садах продумана каждая деталь, мы стараемся их хорошо оснащать, чтобы дети развивались, занимались творчеством и чувствовали себя комфортно», – отмечает глав региона Игорь Артамонов.