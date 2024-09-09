В этом году в Липецкой области по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» возведут 70 домов и квартир для аграриев, врачей и учителей. Жильё предоставляется по договору найма. Совсем скоро на месте пустыря в Добринском районе появится новый микрорайон. Дома строятся для работников АПК и социальной сферы. В прошлом году ключи от служебного жилья в этом районе получили 6 специалистов. В 2024 году в муниципалитете строится уже 13 таких домов. «По госпрограмме мы строим не только жильё, но и другую необходимую инфраструктуру, которая делает жизнь наших сельчан более комфортной», — отметил губернатор.

Предоставление служебного жилья — один из способов привлечь специалистов в районы области. Врачи, учителя и другие специалисты социальной сферы, а также работники агропромышленного комплекса получают жилье по договору социального найма. «В течение 5 лет, если они работают и не меняют место работы, по заключенному контракту люди могут выкупить жилье за 10% от первоначальной стоимости, а если отработали 10 лет, то практически бесплатно, за 1% от стоимости», — пояснил вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнев.

Всего в этом году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» возведут 70 таких домов и квартир в 9 районах и округах области. Это самое большое количество за последние 4 года. Так, с 2020 по 2023 гг было построено 73 дома для работников АПК и соцсферы.