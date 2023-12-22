Строительство замыкающего участка Восточного обхода Липецка продолжается в Грязинском районе. Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, до конца 2024 года подрядчик должен построить 4 км новой дороги от пересечения с грязинской трассой до Матырского водохранилища в Казинке и новый мост длиной 364 метра.

На другом берегу участок состыкуется с уже готовыми восемью километрами дороги от пересечения с трассой Орёл-Тамбов. Восточный обход областного центра – самый крупный объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе. «Сейчас у моста готовы все девять опор. На объекте круглосуточно работают 120 специалистов. Завершить монтаж металлических пролетов и соединить берега они намерены в январе. После этого начнется устройство мостового полотна на второй части сооружения», – уточнили в управлении дорог и транспорта региона.

Строительство идет в соответствии с графиком, контроль за исполнением работ круглосуточно ведут специалисты РОСДОРНИИ. Стоимость строительства завершающего этапа Восточного обхода составляет более 2 млрд рублей, из них 750 млн – из федерального бюджета.

«Восточный обход имеет важнейшее значение, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Прежде всего, будет удобно жителям города и окрестных районов, так как разгрузятся трассы. И, безусловно, это очень важный объект для особой экономической зоны «Липецк», для улучшения межрегиональных транспортных связей».