Сразу два новых моста может получить Чаплыгин. Рассмотреть такую возможность руководителю муниципалитета поручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Руководитель региона проверил, как идёт реконструкция моста через реку Становая Ряса.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Старый мост предстоит полностью разобрать и на его месте возвести новую переправу. Настолько изношена конструкция.

Мост через Становую Рясу соединяет две части города. Каждый день по нему ездит большое количество машин, ходят пешеходы. Рядом сейчас достраивают временную переправу, чтобы жители не испытывали больших неудобств из-за ремонта старого путепровода. После завершения работ временный мост должны снести. Губернатору рассказали, что местные жители довольны этой переправой. Игорь Артамонов попросил подрядчика и руководство района проработать вариант сохранения обоих мостов.

«Жителям нравится, им удобно, разумеется, нам важны их интересы, – отметил Игорь Артамонов. – Будем контролировать соблюдение сроков и качество работ».