Новый мост в Липецкой области уже прозвали “вторым Крымским”

30 октября сдали в эксплуатацию новый мост через реку Воронеж на автомобильной дороге Кривец-Преображеновка в Добровском районе. Жители села Преображеновка больше не будут бояться паводка, сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.

Почти каждую весну село оказывалось отрезанным от «большой земли». Вода в реке поднималась на несколько метров и затапливала мост.

– Страшно было, – рассказывает Вера Попова, которая более 30 лет отработала главой сельского поселения. – Как половодье наступает, мы ночами не спали. Приходилось в 3 ночи больных по такой воде отправлять, а вода до 4-х метров поднималась. На лодках переправлялись. Новый мост старожилы называют вторым крымским. Он для нас так же важен.

Старый 62-метровый низководный мост был построен в 1990 году и спустя время перестал отвечать требованиям безопасности и грузоподъемности. У него не было ни тротуаров, ни ограждения. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были выделены деньги на реконструкцию переправы. Почти вплотную к прежнему, на 15 м ниже по течению подрядчик построил новый мост. В его основании – буронабивные сваи глубиной заложения до 11 м и монолитные стенки, служащие заодно ледорезами. Пролётные строения от возможного натиска льда защищают также ледоперевальные брусья. Перила и барьерное ограждение на время ледохода можно снимать.

Длина нового моста – 90,7 м, он выше предшественника почти на 2,5 метра. Ширина проезжей части – 8м, есть также метровые тротуары. Общая стоимость объекта – 118 миллионов рублей.

После того, как движение перевели на новую переправу, прежнюю полностью демонтировали, берег в этом месте рекультивировали.

А в сентябре этого года дорожная техника пришла и на дорогу Кривец-Преображеновка. Благодаря дополнительному траншу в рамках реализации национального проекта, досрочно будет отремонтирован 4-километровый участок региональной трассы, примыкающий к новому мосту. На это выделено 30.5 млн рублей, работы завершатся в ноябре.