Новый памятник в Становом сделали создатели Ржевского мемориала советскому солдату

Российское военно-историческое общество в парке им. Н.Р. Рублёва в с. Становое Липецкой области установило памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков».

Его скульптор – член Московского Союза художников Андрей Коробцов, архитектор — Константин Фомин. Именно они создали знаменитый Ржевский мемориал советскому солдату.

Монумент в общей сложности высотой более 4 метров и весом около 7 тонн выполнен из высокопрочного бетона в архитектурной мастерской города Тамбова.

“Становлянцы, чьи предки внесли весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, живущие на земле, взрастившей 10 Героев Советского Союза, выражают слова искренней признательности всем людям, благодаря которым у нас в районе благоустроено ещё одно памятное место с уникальным мемориалом, куда можно прийти с цветами, отдать дань уважения тем, кто подарил нам мир и свободу”, – отметил на своей странице в Инстаграме глава Становлянского района Сергей Никитин.