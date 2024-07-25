Новый парк открылся в районном центре Добровского округа. Его построили в новом микрорайоне «Молодёжный» на средства, выделенные по нацпроекту «Жильё и городская среда». В парке оборудована площадка для занятий спортом и детского досуга. Установлены тренажёры, детские верёвочные и игровые комплексы и качели. Рядом с зоной для активного отдыха расположена прогулочная — заасфальтированные пешеходные дорожки с лавочками.

«В Добром также реализуется ещё один проект, профинансированный госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий». Он включает строительство ледовой арены, очистных и канализации, а также многофункционального общественного центра и частичное обновление школы №2. Проект масштабный, рассчитан на три года. Надеюсь, по завершении строительства новых инфраструктурных объектов добровцы оценят их по достоинству. В целом мы стремимся к тому, чтобы жизнь в каждом, пусть даже в самом небольшом населённом пункте региона становилась более комфортной», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» будет благоустроено 107 общественных пространств региона: набережных, скверов, мемориалов, пешеходных дорожек и других объектов.