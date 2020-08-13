Новый парк скоро откроется в селе Коренёвщино Добровского района

В селе Коренёвщино Добровского района завершается обустройство нового парка. Это будет аллея прогулок. Её планируют открыть в сентябре.





Лавочки и декоративные мостики уже готовы. Сейчас в парке строят беседки, делают забор и прокладывают дорожки. Затем оборудуют детскую площадку. В перспективе здесь появится фруктовый сад.





Парк в Коренёвщино благоустраивают в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Новую зону отдыха планируют открыть в сентябре.

«В Липецкой области активно благоустраиваются как города, так и сёла. Повышение качества жизни населения в муниципалитетах входит в число первоочередных задач региональной власти», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.