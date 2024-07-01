Новое пространство для прогулок и активного отдыха появилось у жителей Задонска. Проект благоустройства реки Тешевка стал победителем Всероссийского конкурса Минстроя нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы здесь начались весной 2023 года, завершились зимой.

Концепция Тешев парка объединена идей «Задонск – столица филатуризма». Так авторы решили сохранить историю города. Через него проходила крупная торговая и почтовая дорога. Это и нашло отражение в дизайне. Отсылки к этому можно найти в разных уголках нового пространства. Чтобы реализовать все задумки, рабочие расчистили заросли, посеяли газон, обустроили более километра пешеходных дорожек и смонтировали несколько пешеходных мостиков, установили освещение.

Территория возле школы искусств превратилась в творческую площадку, где учащиеся школы могут проводить мероприятия в зоне амфитеатра, а также тематические мастер-классы и уроки на открытом воздухе.У школы появились стенды для проведения выставок и вернисажей. Неподалеку — многофункциональная площадка для игры в лапту и командные виды спорта.Рядом – детская площадка с различными качелями и игровым комплексом.