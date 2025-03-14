Новый патриотический тур «Дорогами героев» поможет липецкой молодежи больше узнать о Великой Отечественной войне

Центр туризма «Липецкая земля» запускает экскурсионно-иммерсивный проект «Дорогами героев», приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект предназначен для школьных групп. Участников ожидает цикл экскурсий по городам-героям и городам воинской славы, посещение музейных комплексов. Они узнают, что такое Тербунский рубеж и сколько длилась Елецкая наступательная операция, отправятся в музей-диораму Воронежа, побывают в Рязани. Обязательными направлениями также станут Волгоград и Санкт-Петербург.

В Липецке погружение в хронику Победы начнётся с путешествия в особенном патриотическом автобусе. Он проедет по связанным с воинской славой улицам, названным именами героев. Дети примут участие в тематическом мастер-классе по изготовлению армейского сухого душа и напишут письма поддержки, которые отправятся на передовую. Завершится экскурсия обедом из фронтовой каши.

«Экскурсии по патриотическим местам важны для формирования у молодого поколения ответственного и бережного отношения к своему Отечеству. Они нужны, чтобы липецкая молодежь понимала и ценила историю, культуру и традиции своей страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Бронирование туров для групп и на городские экскурсии доступно по телефону 88002008120. Подробнее об экскурсии можно узнать по ссылке.