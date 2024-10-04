Педиатр Айгуль Наушаева устроилась в детскую поликлинику Чаплыгинской районной больницы по программе «Губернаторские 1,5 млн».

Айгуль Наушаева – родом из Ахтубинского района. Окончила Астраханский медицинский колледж, затем Астраханскую государственную медицинскую академию. Имеет вторую квалификационную категорию по специальности «Педиатрия». В Чаплыгин переехала вместе с супругом и тремя детьми. Семья живёт в новой трёхкомнатной квартире, предоставленной районной администрацией.

В Чалыгинской больнице доктор Наушаева принимает пациентов, обслуживает вызовы на дому, первичные патронажи новорожденных и детей раннего возраста.

«С начала действия программы поддержки медиков в наши больницы и поликлиники пришли сотни специалистов. Один из них – доктор медицинских наук, врач из центра им. А. Бакулева Сергей Ступаков, который теперь трудится в Липецкой областной клинической больнице. Районные медучреждения также пополняются ценными и нужными кадрами», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.