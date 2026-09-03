Новый порядок регистрации недвижимости разъяснили в Росреестре

Управление Росреестра по Липецкой области напоминает о новом подходе к оформлению частных домов, построек и участков. Введён новый принцип «построил – оформи», согласно которому по окончании строительства у гражданина или организации возникнет обязанность регистрации права на такой объект, в том числе с использованием упрощённого порядка оформления прав на бытовую недвижимость. Например, в рамках «дачной амнистии». Данный закон не будет распространяться на уже построенные и эксплуатируемые здания и сооружения.

«Владельцу недвижимости важно понимать, что если он не зарегистрировал право на объект, он не является его собственником. Это создает угрозу защите имущественных прав, которая может стать особенно критичной в случае чрезвычайных ситуаций, изъятия земельного участка для государственных нужд или в ходе земельного или имущественного спора», – отметил руководитель Управления Виктор Гостеев.

Также законом определяется, что эксплуатация зданий и сооружений должна осуществляться с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены. Это необходимо, чтобы исключить случаи, когда на земельных участках, предназначенных, например, для индивидуального жилищного строительства, открываются автомойки и гостиницы, что противоречит правовому режиму земли и доставляет дополнительные неудобства соседям.

Кроме того, в законе предусмотрено правило, согласно которому для проведения сделки в отношении земельного участка или расположенных на нём здания, сооружения или объекта незавершённого строительства его границы должны содержаться в Едином государственном реестре недвижимости. Таким образом новые правообладатели земельных участков защищены от возможных проблем с определением фактического местоположения их границ.