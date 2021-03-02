1 марта истёк срок заключения муниципального контракта на поставку питания в 29 школ Липецка, лоты по результатам торгов выиграли ИП Мамедов и ООО «Карт-Бланш». Напомним, что в ходе торгов они понизили цену на 30 и более процентов, что вызывало некоторое беспокойство по поводу качества питания.

– Согласно закону, у победителя аукционов был срок до 24:00 1 марта, чтобы заключить контракт, – комментирует председатель департамента образования Светлана Бедрова. – Однако предприниматель, которому принадлежат обе компании, не подписал документы.

На данный момент, по словам Светланы Бедровой, принято решение заключить контракты с прежними поставщиками, которые обсуживали данные 29 школ.

Напомним, что ИП Мамедов и ООО «Карт-Бланш» также с серьёзным понижением выиграли аукционы на обеспечение горячими обедами учащихся ещё 19 школ (всего их было 48). Здесь контракты пока также не заключены. Однако срок подписания документов не истёк – даты разные, крайняя – 4 марта, сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.