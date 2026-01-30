Новый проект по генетике животных запущен в Липецкой области

Липецкая область продолжает масштабную работу по реализации национальных проектов, направленных на развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы. С конца 2025 года в регионе дан старт новому, уже 45-му по счету, региональному проекту.

Он реализуется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его цель — сделать современную селекцию и генетику драйвером развития агропромышленного комплекса региона.

Проект позволит оценивать генетический потенциал животных, ускорять селекционный процесс, снижать затраты на корма и ветеринарию, получать высокопродуктивный молодняк и формировать собственную базу племенных ресурсов.

На реализацию проекта в 2026 году направлено 120 млн рублей. Контроль за его исполнением, как и за всеми региональными проектами, осуществляет Региональный проектный офис, обеспечивая достижение стратегических целей развития области.

«Сегодня конкурентоспособность животноводства определяется не только объёмами, но и технологиями. Генетика – это ключ к повышению продуктивности, здоровья животных и, как следствие, к росту экономики наших сельхозпредприятий. Мы создаём прочную научную основу для того, чтобы липецкая племенная продукция была эталонной, а регион укреплял свои позиции как один из флагманов продовольственной безопасности страны», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.