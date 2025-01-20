Заседание областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости состоялось в правительстве Липецкой области под председательством вице-губернатора Сергея Курбатова. Обсудили итоги работы муниципальных комиссий. Так, за девять месяцев 2024 года почти у 42 тыс. работников повышена зарплата в среднем на 30%.

В рамках противодействия нелегальной занятости в 2025 году в регионе стартует проект «Обеление» отрасли технической эксплуатации и уборки (фасилити отрасли)». О масштабах деятельности в этой сфере услуг говорят такие цифры: в регионе работают 290 клининговых компаний, из них 167 ИП и 123 юрлица. 97 организаций предоставляют услуги государственным и муниципальным учреждениям. Задача проекта «Обеление» – мотивировать компании отказаться от зарплат в конвертах.

«Отказ от серых зарплат способствует экономическому развитию и дает работникам доступ к социальным гарантиям, таким как пенсионные накопления, медицинское страхование и пособия по безработице», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.