В Липецкой области стартовал проект «Про Гранты», благодаря которому молодежь Липецкой области, представители некоммерческих организаций и муниципальные учреждения смогут получить консультативную помощь и практические советы по оформлению заявки на грантовые конкурсы. Первым событием в рамках проекта стал семинар «Социальное проектирование: от идеи до гранта», который прошел в областном Центре молодежи при участии вице-губернатора региона Анатолия Якутина.

«Грантовые конкурсы позволяют представителям некоммерческих организаций разных направлений привлечь дополнительное финансирование на реализацию социально-значимых инициатив. Многие из вас уже принимали участие и побеждали в таких конкурсах, поэтому сейчас перед нами стоит задача собрать и объединить весь позитивный опыт и доработать проекты», – обратился к участникам семинара Анатолий Якутин.

С 2017 года благодаря Фонду президентских грантов НКО региона получили более 380 млн рублей. На семинаре напомнили, что при поддержке государства в течение года проходит несколько грантовых конкурсов. В частности, сейчас идет прием заявок на конкурсы от Росмолодежи, от Фонда президентских грантов и от Фонда культурных инициатив. «Липецкие руководители общественных организаций и инициативные молодые люди полны идей и проектов, как сделать жизнь лучше. Более того, они умело объединяют вокруг себя единомышленников, тем самым ставясь существенной силой, помогающей и подсказывающей органам власти, чему нужно уделить больше внимания. Такие созидательные лидерские качества необходимо поддерживать, позволяя активистам реализовывать свои задумки», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Получить помощь и консультацию в оформлении социально значимого проекта можно в Липецке на ул. Советская, 7 или по телефону +7 (4742) 23-01-48 (отдел реализации молодежных инициатив и проектов Г(О)БУ «Центр молодежи»).