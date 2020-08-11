Новый проект стартовал в рамках HR-форума в Липецкой области

Встречу с представителями структур администрации Липецкой области и исполнительных органов государственной власти региона провели в рамках HR-форума сотрудники управления госслужбы и кадровой работы. Приветствуя собравшихся, заместитель начальника управления Елена Соломахина заявила о старте нового проекта. Он будет состоять из нескольких модулей, посвященных актуальным вопросам развития кадровой работы, поиску новых подходов и HR-технологий, стратегиям эффективного управления персоналом.

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«Сильная команда – это основа успеха любого дела. Подобрать эффективных и грамотных сотрудников, мотивировать их на достижение целей организации – одна из самых сложных управленческих задач. Если не научиться этому, то мы никогда не будем флагманами, а всегда будем догонять», – подчеркнула Елена Соломахина.

Чтобы найти сотруднику оптимально подходящее рабочее место, разобраться в источниках командной синергии, командных деструкторах, необходимо научиться оценивать каждого потенциального кандидата, действующего сотрудника, диагностировать и эффективно решать проблемы команды. Презентации инструментов, способных помочь в решении этих задач, и была посвящена встреча.

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В ходе работы участникам представили ассортимент существующего инструментария для подбора и оценки персонала. Так, тестирование дает представление о человеке в комплексе с другими методиками. Вместе с ними тесты могут быть хорошими помощниками в работе HR-служб и подразделений с сотрудниками. Затем специалисты управления рассказали о методиках оценки профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего, о том, для чего необходимо проводить всестороннюю оценку, как учитываются ее результаты, из каких этапов состоит организация работы по проведению всесторонней оценки, познакомили с техникой проведения интервью по компетенциям, тестированием методом DISC.

Эксперты уточнили, что при этом важным считается использование оценки не просто как комплекса отдельных мер, а как части целой системы работы с персоналом. К примеру, результаты оценки могут стать основополагающими при принятии решения о размещении фото лучшего сотрудника на Доске почета администрации Липецкой области, которую учредили в текущем году в целях повышения признания и поощрения госслужащих за заслуги в профессиональной служебной деятельности. Это галерея цветных фотопортретов госслужащих, которая будет размещена в электронном виде на инфомате, установленном на центральном входе в здание администрации области, электронном табло, а в дальнейшем – на портале администрации области.

«Нам нужны креативные специалисты, способные работать на благо людей, – отмечает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Наша цель – создать команду профессионалов, готовых идти в ногу со временем, самосовершенствоваться и менять мир».