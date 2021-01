ООО «ЮНИОНСПЕД» подписало соглашение с администрацией Липецкой области. Компания реализует инвестиционный проект строительства завода по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет. Об этом сообщает Инвестиционный портал Липецкой области.

На площади 5 гектаров будут реализованы два этапа общей площадью 2 000 кв.м. Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован на январь 2022 года, второй этап планируют реализовать до конца 2023 года.

Сумма инвестиций в проект составляет 200 млн руб.

В настоящий момент уже достигнуты договоренности с партнерами и поставщиками оборудования.

Планируется реализация готовой продукции на европейском рынке. Экспортироваться будут пиломатериалы, клееный брус, столярные изделия и пеллеты. Основными покупателями продукции станут европейские сети DIY.

На предприятии будет создано порядка 25 рабочих мест.

Партнерские отношения с логистической компанией UNIONSPED SrL, поставляющей продукцию из Италии в сети DYI в России даст возможность удешевить стоимость транспортировки в страны Европы за счет использования маятниковых маршрутов с обратным груженым пробегом и поставлять клиентам пиломатериалы точно в срок, используя автомобильный транспорт компании – партнера UNIONSPED SrL .

Для справки:

Do it yourself – расшифровывается аббревиатура DIY в обозначении торговых сетей для дома и сада, что переводится как «сделай это сам». Это сеть супермаркетов самообслуживания, где реализуется продукция с условным лозунгом «почини, улучши, отремонтируй, постро