Новый резидент ОЭЗ «Липецк» намерен наладить производство амилозного крахмала мощностью 30 000 тонн в год. Подписи в соглашении поставили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Амилоза» Салис Каракотов.

На Грязинском участке ОЭЗ «Липецк» площадью 20 гектаров будут производить амилозный крахмал, как основной экспортно-ориентированный продукт, а также гороховый протеин и пищевые волокна. Крахмал с высоким содержанием амилозы используется в пищевой промышленности, в частности, для приготовления съедобных пленок и покрытий, а также для производства желейных изделий. Кроме того, он может использоваться как загуститель и гелеобразователь в кондитерских и хлебобулочных изделиях, при производстве макарон.

«Запуск в первом квартале 2028 года. Будет создано 200 новых рабочих мест», – уточнил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.