Компания «Арлан-машины» получила одобрение на очередном заседании регионального экспертного совета. Производитель бункеров-перегрузчиков разместит своё производство на Грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк» на земельном участке площадью 10,3 гектара.

«Мы постоянно ведём диалог с потенциальными инвесторами и с компаниями, которые уже работают в регионе. В Липецкой области созданы достойные условия для ведения бизнеса, развита необходимая инфраструктура. Инвесторы продолжают делать выбор в нашу пользу, а мы в свою очередь всегда открыты к обсуждению актуальных вопросов и готовы оказать содействие в сложных ситуациях», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Бункеры-перегрузчики являются необходимым технологическим звеном при уборке и севе зерновых, а также при закладывании зерна на хранение в пластиковых рукавах. Разрабатываемая и производимая компанией техника позволяет аграриям реализовывать инновационные технологии сева, уборки и хранения зерна, в том числе влажного, за счёт чего снижаются издержки на 30-40%.

Объем заявленных инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. На предприятии будет создано более ста рабочих мест. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – первое полугодие 2024 года.