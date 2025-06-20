Новый резидент появится на Грязинском участке ОЭЗ «Липецк»

Особая экономическая зона «Липецк» пополнится новым резидентом. Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор региона Сергей Курбатов и генеральный директор ООО «Экогрупп» Павел Пестряков на ПМЭФ-2025.

Предполагается, что будет налажен выпуск линейки препаратов для обратноосмотических и ультрафильтрационных систем, включая антискаланты, биоциды, моющие агенты; реагентов для удаления тяжёлых металлов из сточных вод; коагулянтов, флокулянтов и деэмульгаторов. Также планируется выпуск полного спектра реагентов для решения задач по оборотной воде, включая ингибиторы коррозии и отложений, биоциды и диспергаторы. Кроме того, ожидается производство линейки реагентов для работы котлового оборудования и реагентов для ингибирования процессов коксообразования и полимерообразования, ингибирования коррозионных процессов.

Продукция предприятия востребована на всей территории России. Инвестиции в проект составят 200 млн рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года. Планируется создание 18 рабочих мест.

«Приход нового резидента в ОЭЗ «Липецк» – очередное подтверждение инвестиционной привлекательности нашего региона. Проект имеет особое значение, так как направлен на решение важных экологических задач и импортозамещение в химической промышленности», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.