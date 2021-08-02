Новый резидент зарегистрирован в «Технопарке-Липецк». Компания «Учебный мир» будет производить солнечные батареи, электрические аккумуляторы и аккумуляторные батареи. Проект относится к «зелёной» энергетике. Он направлен на энергосбережение и защиту экологии.

«Отличительная черта многих предприятий технопарка – экологичность производства и высокая социальная ответственность этих компаний. Безусловно, это тот бизнес, который нам нужен в регионе», – отметил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

«Учебный мир» будет заниматься исследованиями и разработками, направленными на увеличение мощности солнечных панелей и повышение срока службы аккумуляторов, что позволит сократить срок окупаемости оборудования для электроснабжения домов и небольших предприятий. Это должно повысить популярность таких систем в регионе. «У домовладельцев появляется возможность перейти на качественно новый уровень потребления энергии – полноценно использовать сетевые солнечные электростанции», – отметил директор «Технопарка-Липецк» Андрей Рясков.

Объём инвестиций первого этапа реализации проекта – 7,5 млн рублей. На предприятии будет создано 10 рабочих мест. Ожидается, что бюджетная эффективность составит порядка 10 млн рублей.