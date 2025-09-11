Новый селекционно-семеноводческий центр открылся на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк»

На Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» прошло торжественное открытие и запуск в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра «Агротек-Промцентр». Это финальная стадия первой очереди строительства производственного комплекса группы компаний «Агротек». Сумма инвестиций в проект составила порядка 2 миллиардов рублей.

Селекционно-семеноводческий центр – центральное звено технологической цепочки производства семян полного цикла – от селекционного процесса до выпуска конечной продукции – готовых семян F1, элитных и репродукционных сортов. Проектная мощность комплекса составляет 30 тысяч тонн семян в год. Большинство строительных материалов и непосредственно оборудование для обработки, очистки, калибровки и предпосевной подготовки семян – российского производства, отметили в «Агротеке».

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Липецкой области, администрация ОЭЗ «Липецк» и руководство компании.

«Запуск крупного селекционно-семеноводческого центра – стратегический шаг в развитии АПК Липецкой области и страны. Это позволит обеспечить аграриев не только нашего региона, но и других субъектов высококачественным посевным материалом, значительно сократить импортную зависимость и укрепить продовольственную безопасность России. Особенно значим проект для развития Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк», где сегодня формируется аграрный кластер – от производства семян до выпуска средств защиты растений. И, безусловно, это укрепляет позиции нашего региона как одного из лидеров отечественного АПК», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Агротек» показывает высокие результаты по ключевым направлениям. Уже получены качественные отечественные сорта и гибриды по приоритетным культурам – подсолнечник, кукуруза, пшеница, соя, горох и лён. Селекционные разработки прошли испытания в различных климатических зонах России, доказав свою эффективность, устойчивость и высокую урожайность. В дальнейшем они будут отгружаться аграриям по всей стране – от Юга до Дальнего Востока.

«Все обязательства, взятые нашей компанией на ПМЭФ в 2022 году, выполнены точно и в срок – от этапа строительства до ввода в эксплуатацию. И хотя центр, как финальный этап первой очереди, только запускается, работа всего комплекса уже показала весомые результаты в обеспечении страны качественным семенным материалом. И, конечно, мы готовы двигаться дальше – масштабировать мощности, расширять команду и увеличивать долю отечественных семян на российском рынке», – рассказал Николай Грушко, председатель совета директоров ГК «Агротек».

Селекционно-семеноводческий центр спроектирован и построен так, что с помощью дооснащения оборудованием он способен увеличить свою мощность в два раза. В планах компании – продолжить развитие комплекса и в период до 2029 года построить операционные хабы для бобовых и масличных культур, семян, химии и удобрений, цеха по обработке кукурузы, а также комплекс по производству удобрений. Дополнительные инвестиции составят 2,5 миллиарда рублей.

На предприятии будет увеличено не только количество выпускаемой продукции, но и число сотрудников. Сегодня на производстве трудоустроено 80 специалистов и работников лаборатории, для которых создано новое рабочее пространство, а с расширением запланирован дополнительный набор персонала.

«Новое производство – это всегда новые рабочие места, привлечение молодых специалистов и развитие кадрового потенциала отрасли. На предприятие уже пришли и еще придут местные жители, выпускники наших учебных заведений, студенты. Приятно видеть, как растет Елецкий участок особой экономической зоны, как заполняется заводами и объектами инфраструктуры. Реализация проекта «Агротек-Промцентр» выводит промышленную площадку на очередной уровень роста и укрепляет ее статус сельскохозяйственного кластера в регионе. Его формирование имеет стратегическое значение не только для Липецкой области, но и для всего ЦФО, так как напрямую работает на продовольственную безопасность страны, способствует привлечению инвестиций в переработку сельхозпродукции», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

В рамках проекта ГК «Агротек» внедряет инновационные технологии в процессы селекции и семеноводства. В ходе реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства компания ведет работу по созданию новых гибридов и сортов кукурузы и подсолнечника.