Новый сервис «Экспортные ниши» поможет липецким предпринимателям выходить на зарубежные рынки

Российский экспортный центр запустил на платформе «Мой экспорт» новый онлайн-сервис «Экспортные ниши». Он поможет липецким предпринимателям находить перспективные направления для экспорта, анализировать спрос и строить стратегию выхода на международные рынки на основе актуальных данных.

Сервис предоставляет предпринимателям ключевую информацию: какие товары востребованы на международных рынках, в каких странах ожидается рост спроса, а также кто уже поставляет аналогичную продукцию и какие доли занимает. Это поможет бизнесу оценить конкуренцию, спрогнозировать возможные объемы продаж и выбрать оптимальные рынки для экспансии. Данные представлены как в денежном, так и в натуральном выражении, что упрощает финансовое планирование.

Основные рынки сбыта — страны СНГ, Ближний Восток и Восточная Азия, где у России уже налажены устойчивые торговые связи. Общий потенциал увеличения экспорта по представленным товарным группам превышает 40 млрд. долларов.Сервис будет полезен не только экспортерам, но и организациям, которые оказывают поддержку бизнесу.

«Экспортные ниши» помогут точнее выстраивать программы помощи, ориентируясь на реальные рыночные возможности. Этот инструмент продолжает линейку цифровых сервисов РЭЦ, которые уже зарекомендовали себя среди предпринимателей. Все они доступны на платформе «Мой экспорт» и помогают компаниям снижать риски при выходе на международные рынки.

«Липецкая область уделяет большое внимание развитию экспортного потенциала всех своих муниципалитетов, поскольку это является вкладом в развитие экономики и, как следствие, процветание территорий», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.