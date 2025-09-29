Новый сезон премии «Россия – страна возможностей» приглашает липчан к участию

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» приглашает жителей Липецкой области принять участие во втором сезоне одноименной Премии. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 16 октября. Участвовать могут жители Липецкой области, достигшие 18-летнего возраста. Можно предложить кандидатуру другого человека, оставив его контакты. После этого кандидату придет приглашение заполнить анкету.

Премия «Россия – страна возможностей» была учреждена по поручению Президента Российской Федерации для поддержки инициативных граждан. В первом сезоне заявки на участие подали более 33 000 человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек из 37 регионов. От Липецкой области участвовали 223 жителя, один – вошел в число финалистов.

Премия уникальна тем, что оценивает не только достижения, но и историю развития участника и его проекта, а также отклик сообщества, которое участнику удалось объединить вокруг себя и своей идеи. «Дело в людях» – так звучит слоган Премии.

10 номинаций 2025 года:

– Служение и созидание – для тех, кто помогает молодым талантам раскрыться и развиваться.

– Наука и технологии – для тех, кто открывает новые горизонты знаний и инноваций.

– Экология – для тех, кто бережет природу и формирует устойчивое будущее.

– Спорт и уличная культура – для популяризаторов здорового образа жизни и создателей спортивной среды.

– Добрые дела – для тех, кто помогает другим и делает доступнее различные сферы общества.

– Предпринимательство – для создателей бизнес-инициатив, влияющих на развитие страны.

– Культура – для тех, кто сохраняет культурное наследие и вдохновляет творчеством.

– Медиа – для тех, кто формирует общественное мнение и доносит важные смыслы.

– Образование – для авторов новых подходов, технологий и проектов, меняющих жизнь людей.

– Возможности для СВОих – для тех, кто помогает участникам СВО возвращаться к активной социальной жизни и реализовывать себя.

В 2025 году Липецкая область может стать участником новой спецноминации «Регион возможностей». Обладателями Премии станут субъекты, системно и качественно создающие условия для развития граждан и их инициатив. Также будет учитываться количество участников из региона и уровень вовлеченности в проекты президентской платформы.

Участие в Премии – это путь роста. Он включает несколько этапов, на каждом из которых участник получает поддержку, развитие и признание. Подача заявки, технический отбор, экспертная и общественная оценка, народное голосование, финальная оценка и подведение итогов, а также Церемония награждения, которая запланирована на ноябрь. В каждой из 10 номинаций будет объявлен один победитель и финалисты. Оценка складывается из суммы баллов от экспертов и результатов народного голосования. На церемонии награждения для финалистов и победителей все только начинается. Они становятся частью сообщества единомышленников из разных регионов и сфер, которые поддерживают идеи и начинания друг друга.

«Премия «Россия – страна возможностей» учреждена для тех, кто своими деятельностью и отношением к миру создает возможности для других. Среди липчан таких немало. Их пример может воодушевлять не только земляков, но и жителей всей страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.