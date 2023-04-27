Липецкие школьники примут участие в новом сезоне Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Его запустили Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры РФ. «Цифровой ликбез» реализуется в поддержку федеральных проектов «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Это третий сезон «Цифрового ликбеза» в этом учебном году. Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, партнером проекта выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», экспертами которого подготовлены материалы в формате коротких мультфильмов. Их темами стали «Цифровой баланс», «Авторское право», «Цифровой этикет», «Права потребителей» и «Электронные деньги». Ролики позволят школьникам повысить уровень цифровой и финансовой грамотности, расскажут о кибербезопасности, правилах поведения в сети и основных принципах безопасного пользования интернетом.

«Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году, и к нему уже присоединились 89 российских регионов. Уроки, посвященные безопасному поведению в сети и развитию навыков цифровой грамотности, проходят школьники 1-11 классов. Видеоматериалы также будут полезны и педагогам, мультфильмы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или использовать на родительских собраниях.

«Вопросы безопасного использования гаджетов и посещения интернет-ресурсов сейчас касаются практически всех – и взрослых, и детей. Цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни, поэтому и кибергигиене нужно уделять особое внимание. Ее методики необходимо сделать общедоступными и распространять среди всех категорий граждан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Просветительские видеоматериалы от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» доступны с 17 апреля по 19 мая 2023 года на сайте «Цифровой ликбез».