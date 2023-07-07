Активные и талантливые школьники из Донецка приехали в Липецкий государственный педагогический университет на первую образовательную смену, которая продлится с 5 по 14 июля. Впереди у 47 юных жителей Донбасса – много ярких впечатлений, сообщили в управлении образования и науки региона.

«Подготовленная вузом программа Университетской смены «У нас одно Отечество – Россия» – это незабываемые встречи и знакомства, увлекательные мастер-классы и психологические тренинги, спортивные соревнования и научные квесты, экскурсии, посещение музеев, исторических мест, достопримечательностей региона, погружение в историю и культурное наследие страны», – рассказали организаторы. Этим летом вуз проведет четыре такие смены. Около 200 ребят из новых регионов страны смогут отдохнуть, познакомиться с университетом, городом, Липецкой областью, получить много новых знаний.

«Юным жителям Донецка будет интересно провести эти летние дни в нашем регионе, – уверен губернатор Игорь Артамонов. – Надеюсь, они найдут верных друзей среди липецких сверстников. И пусть эта дружба всегда помогает им в жизни, и в радостные дни, и в тяжелые минуты, как сегодня вся Россия поддерживает Донбасс в его стремлении к независимости».