Новый сезон «Цифрового ликбеза» стартует для липецких школьников

В школах Липецкой области начинается новый этап всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», посвященный цифровой грамотности и безопасности в интернете. Инициатива реализуется в рамках национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Проект организован АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России. В этом году учебные материалы специально подготовила компания «Авито». В основе занятий – анимационные видеоролики, где в увлекательной форме объясняются правила безопасного поведения в сети.

Школьники узнают, как безопасно помогать в интернете. Героиня Ряпушка Варя учится распознавать мошеннические призывы о помощи, проверять благотворительные фонды и выбирать надёжные способы поддержки, которые не всегда требуют перевода денег. Также им расскажут, как безопасно бронировать жильё в путешествиях. Персонажи Таймень Егор и его бабушка вместе с Налимом Максимом и Полиной разбираются, на что обращать внимание при выборе и бронировании жилья онлайн, чтобы избежать рисков.

Все видеоматериалы прошли верификацию экспертов Института изучения детства, семьи и воспитания. Они доступны для бесплатного просмотра на официальном сайте проекта и сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. Это позволяет интегрировать уроки цифровой грамотности в учебные программы, внеклассные занятия и даже родительские собрания.