Новый сквер открылся в Лебедяни в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Сквер Победы сегодня открылся в Лебедяни на улице Тургенева рядом со старинным Кузнецким прудом. Администрация Липецкой области контролировала все этапы работ по благоустройству сквера, в мае общественное пространство оценил глава региона Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Лебедянский район.

«Жизнь меняется. В каждом районе сегодня происходит что-то подобное. Появляются новые общественные пространства, благоустройство которых согласовывается с жителями. Надеюсь, что этот сквер станет одним из любимых мест лебедянцев», – отмечает Игорь Артамонов.





Сегодня на открытие пришли жители, семьи с детьми, для них этот парк уже стал местом притяжения. Здесь появились прогулочная зона, детский городок и спортивная площадка. Строители вымостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, установили новые лавочки, фонари и камеры видеонаблюдения. На территории высажены декоративные кустарники. Кузнецкий пруд расположен на месте старой Кузнецкой слободы на окраине города.

Изначально он использовался для хозяйственных нужд, но со временем живописный уголок превратился в популярное место отдыха. В последние годы водоём сильно обмелел и зарос камышом. Сейчас экологи ведут работы по расчистке водоема. В 2021 году начнется второй этап благоустройства – территории вокруг самого пруда, где обустроят велосипедную и прогулочную дорожки.

Благоустройство сквера велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 10 млн рублей.