Состоялось первое организационное заседание Молодежной избирательной комиссии Липецкой области, сформированной при региональном избиркоме сроком полномочий по 2023 год. В ее состав вошли 14 человек, представляющих различные политические партии, общественные организации и высшие учебные заведения. Молодежное крыло будет помогать организаторам выборов повышать правовую грамотность избирателей. У каждого из ребят есть свой социальный проект, направленный на вовлечение молодых людей в избирательный процесс.

«Наше взаимодействие должно быть абсолютно полным, – отметил председатель областного избиркома Юрий Алтухов, общаясь с новым составом комиссии. – Уверен, что вы лидеры, способные повести за собой молодежь. От вас потребуются самоотдача, много энергии, сил. И это будет хороший опыт. Пусть ваша деятельность окажется успешной в целом для комиссии и отдельно для каждого из вас».

Председателем Молодежной комиссии на заседании была избрана директор городского дворца молодежи «Октябрь» Дарья Самойлова. Ее заместителем стала Татьяна Сидорук («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), на должность секретаря поддержали Ольгу Илигорскую («Справедливая Россия»). Всем членам комиссии Юрий Алтухов вручил удостоверения. Дарья Самойлова поблагодарила коллег за оказанное ей доверие возглавить работу.

«С сегодняшнего дня мы взяли на себя ответственность. Предлагаю уже сейчас начинать информировать жителей области о предстоящих 19 сентября выборах, разъяснять особенности голосования. Наверняка у каждого из нас есть за спиной свой актив, друзья, трудовой коллектив. Давайте будем готовы вместе с ними включиться в избирательный процесс», – сказала она.

Молодежная избирательная комиссия планирует выйти на широкий охват населения не только через социальные сети и традиционные СМИ. Предлагается использовать такие площадки, как кинотеатры, городские культурные пространства. Ребята продолжат тесное сотрудничество с Российским Фондом свободных выборов и Союзом молодежных избирательных комиссий России, которое было налажено предыдущим составом МИК.

Юрий Алтухов вручил благодарственные письма наиболее отличившимся членам молодежной избирательной комиссии срока полномочий 2018-2020 года, а также ее председателю Дмитрию Аксенову. «Большое спасибо всем за работу в течение прошедших двух лет. – поблагодарил Дмитрий. – Я считаю, что и на федеральном, и на региональном уровнях мы достигли успеха. К нам приезжали коллеги из других регионов, на участках для голосования работали медианаблюдатели Российского фонда свободных выборов. Мы обменивались опытом. Новому составу МИК я желаю удачи. Вы молодые и перспективные. Все у вас будет хорошо!».