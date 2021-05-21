Проект «Серебряные парки Липецка» стартует в областном центре. Он реализуется региональным управлением социальной политики по поручению руководителя Липецкой области Игоря Артамонова.

«Региональная власть старается создать все необходимые условия для улучшения качества жизни населения старшего поколения. Представители серебряного возраста должны иметь больше возможностей для ведения активного образа жизни», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Жителей старшего возраста приглашают в Нижний парк 21 мая в 11:00. В рамках открытия оздоровительную гимнастику для пожилых липчан проведёт Липецкая областная общественная организация по развитию здорового образа жизни «Территория здоровья», а школа танцев «Движение» подарит участникам мероприятия танцевальный мастер-класс. Кроме этого, пройдут мастер-классы по вокалу, скандинавской ходьбе, на сцене выступят творческие коллективы Дома ветеранов Липецка, а завершится открытие проекта ретро-дискотекой.

В течение лета еженедельно, с понедельника по пятницу в парках Липецка для пенсионеров будут проводиться занятия танцами, йогой, скандинавской ходьбой, шахматами. Занятия бесплатны, участие в них могут принять все желающие горожане старшего возраста.

В Липецкой области досуг пожилых людей традиционно организуют сотрудники учреждений социальной защиты населения. В 2020 году работа была приостановлена из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас это направление деятельности территориальных центров соцзащиты возобновляется на новом уровне.