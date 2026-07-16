Новый современный элеватор в Усманском округе в два раза увеличил мощности предприятия

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии современного комплекса по сушке, подработке и хранению зерна Группы «АГРОИНВЕСТ» в Усманском округе. Мощность нового элеватора в два раза больше прежней. Если раньше здесь могли принять 52 тысячи тонн зерна, то теперь – почти 110 тысяч тонн. Все оборудование – передовое. Контроль качества – на каждом этапе.

«В Липецкой области такие урожаи, что мощностей для хранения зерна уже не хватает. Компании расширяются. Один из примеров – Группа «АГРОИНВЕСТ», с которой мы ещё несколько лет назад подписали соглашение в рамках питерского экономического форума. Тогда планировали на перспективу. И вот – открыли новый элеватор. Обещание выполнено. И это важный вклад в достижение национальной цели, поставленной нашим Президентом Владимиром Путиным, – формирование технологического лидерства. Липецкая область, напомню, в числе 15 регионов, формирующих продовольственную безопасность страны», – сказал Игорь Артамонов.

Группа «АГРОИНВЕСТ» не только крупный представитель АПК, но и компания с большой социальной ответственностью. Помогает в благоустройстве, ремонте соцобъектов и памятников, шефствует над 14-ю школами в регионе, поддерживает семьи участников СВО, реализует большую корпоративную программу для своих сотрудников. «Таких инвесторов мы приветствуем», – подчеркнул губернатор.