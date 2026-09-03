Новый спортзал и современные классы появились у школьников Измалково

Два новых корпуса открылись в школе №1 села Измалково. Их возвели по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Первую линейку в обновленном учреждении посетил заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин.

Здание школы построено в 1962 году и было рассчитано на 460 учеников. В прошлом учебном году здесь учились уже больше 500 детей, и их количество неуклонно растёт. Кроме тесноты в школе отсутствовали оборудованные классы для начальной школы, не отвечали современным требованиям кабинеты физики, химии, биологии, информатики. Из-за недостаточного количества помещений уроки проводились в актовом зале, преподавание иностранного языка, информатики было невозможно с делением классов на группы.

С помощью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» к основному зданию школы был пристроен трехэтажный корпус с современными классами и лифтом и возведен новый спортивный зал. В нем также расположились медицинский кабинет и пищеблок, кабинет психолога и психологической разгрузки для детей с ограниченными возможностями здоровья, современные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, ОБЖ, ИЗО и музыки. Также сделаны классы для изучения иностранных языков с лингафонным оборудованием, Центр детских инициатив, актовый зал с кинопроекционной, конференц-зал и информационно-библиотечный центр. Санузлы в корпусе оборудованы для посещения маломобильными людьми.

В корпусе, где расположился спортивный зал, есть удобные раздевалки с душевыми кабинами и санузлами. В новый корпус и спортзал из основного здания школы можно попасть по теплым переходам. По госпрограмме КРСТ на возведение двух корпусов и переходов было направлено 500,7 млн рублей. Общее финансирование проекта превысило 586 млн рублей.

«Все дети заслуживают учиться в хороших условиях – в современных школах с качественным оборудованием и мебелью. В таких школах не просто приятно находиться, появляется стимул изучать науки и делать открытия. К началу этого учебного года в регионе обновили 28 школ, ещё десяток в процессе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.