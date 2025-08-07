Новый стадион и пристройку к школе в Измалково посетил Игорь Артамонов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Измалково, где в начале лета был открыт стадион после реконструкции. Спортобъект принадлежит местной спортшколе. На нем профессионально тренируются лыжероллеры и футболисты. Но и для всех остальных сельчан, занимающихся физкультурой, объект открыт ежедневно. Здесь сделано мягкое безопасное покрытие, есть резиновые дорожки для бега и асфальт для лыжероллеров, трибуны, раздевалки, электронное табло, подсветка.

«Год назад играли с ребятами в футбол на старом поле, этим летом – на новом. Делали по просьбам жителей за областные средства», – отметил Игорь Артамонов.

Рядом со стадионом сейчас идет еще одна крупная стройка. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» возводится два корпуса к местной школе. В одном будет спортзал. В другом – учебные классы, актовый зал, столовая. Это позволит перевести всех учеников на одну смену. Подрядчик в сроки укладывается.

В связи с тем, что Измалково входит в перечень опорных населенных пунктов на территории Липецкой области, финансирование объектов по данной госпрограмме осуществляется в приоритетном порядке.