Новый «сухой» фонтан у спорткомплекса «Звездный» в Липецке оборудуют проекционной подсветкой. Согласно концепции, ее смонтируют у основания фонтана.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подсветка будет работать в темное время суток и станет ярким дополнением обновлённой площади при проведении различных мероприятий. К ее установке специалисты приступят после того, как проложат под землей необходимое для фонтана насосное оборудование и резервуар для воды.

Стоит отметить, что новый фонтан будет плоским – его выполнят в плитке, через которую выведут сопла для подачи воды. Благодаря тому, что все каналы и технические отверстия проложат под его основанием, вода не будет собираться на площади – она будет уходить в специальный резервуар, очищаться и снова подаваться в систему.

Одновременно с монтажом нового фонтана специалисты приступят к установке ледового оборудования – монолитной плиты с трубами хладоснабжения и морозильной установки. Как известно, зимой фонтан будет превращаться в просторный каток, в центре которого установят новогоднюю елку. Все работы по обустройству центральной части площади проведут за счет средств инвестора – на это уйдет порядка 160 млн рублей.

Кроме того, площадь преобразят и в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» – на эти цели выделено около 86 млн рублей. Городское управление строительства уже проводит торги на поиск подрядчика, который выполнит работы по благоустройству.

Согласно концепции воронежских архитекторов, за которую проголосовали свыше половины посетителей портала «Открытый Липецк» и 60% респондентов в Instagram, площадь выполнят в космической стилистике, и которая легла в основу проекта. Организации, которая выиграет аукцион, предстоит демонтировать старое покрытие на площади и уложить новое, установить опоры наружного освещения, малые архитектурные формы и арт-объекты в виде планет, а также смонтировать систему видеонаблюдения, высадить многолетние растения и кустарники.

Кроме того, на площади обустроят сцену для проведения различных мероприятий, также обновят и площадку перед самим «Звездным» – смонтируют новые подпорные стенки, заменят ступени и покрытие. Отремонтируют и фасад спорткомплекса – к его преображению приступят после проведения отдельных торгов на поиск специализированной подрядной организации. Ожидается, что все работы по благоустройству площади завершатся осенью этого года.