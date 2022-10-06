Липецкий государственный академический театр драмы им. Толстого открыл 102-ой сезон и одновременно «Липецкие театральные встречи». С этим событием липчан поздравили известные артисты и знаменитые деятели культуры. Среди них — Народный артист РФ Игорь Костолевский, Народный артист РСФСР Никита Михалков, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман. Свои приветствия они направили в формате видеооткрыток.

А вот ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий лично приехал в наш город. Его появление на сцене вызвало шквал аплодисментов. Гость поздравил артистов и зрителей с началом сезона и пообещал следить за успехами театра Толстого с особым трепетом, поскольку новый руководитель, Елена Оленина, – его ученица.

По традиции в этот день представили последнюю премьеру прошедшего сезона – музыкальный спектакль «Табачный капитан». Это режиссерская работа Елены Олениной, заслуженной артистки России, возглавившей театр всего месяц назад.

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство объединяет людей. Оно передает многообразие человеческих эмоций, несет идеи взаимопонимания и уважения», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Первой премьерой сезона станет спектакль из детского репертуара — «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери. В ноябре запланирована премьера «История с м…» (из «Провинциальных анекдотов» А.Вампилова). В театре намерены продолжить традицию творческих вечеров и работу над инклюзивными проектами. Коллектив будет оказывать содействие и детским драматическим студиям, которые ведут артисты труппы. Особое внимание будет уделено технологичным проектам, например, организации прямых трансляций театральных вечеров.