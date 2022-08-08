Новый технопарк «Кванториум» откроется в гимназии № 11 города Ельца в новом учебном году. Ремонтные работы завершаются, учителя проходят курсы повышения квалификации.

Как сообщает региональное управление образования и науки, занятия будут проходить в различных форматах: теоретическая и практическая работа в рамках основного и дополнительного образования технологической и естественнонаучной направленности. Для этого открываются лаборатории: физическая, биологическая, химическая, технологическая. К примеру, в «Кванториуме» создадут места для обучающихся по программе дополнительного образования технической направленности «Робототехника: через обновление к новым достижениям». Задача программы – предоставить возможность школьникам прокачать ключевые компетенции в сфере инженерного творчества. Хобби с течением времени может повлиять на выбор дальнейшей профессии.

В гимназию уже поставлено оборудование: программный аппаратный комплекс по робототехнике, наборы для быстрого прототипирования электронных устройств, автономный робот-манипулятор, комплект соревновательных полей, образовательный конструктор с комплектом датчиков, лабораторный комплекс для изучения робототехники.

В Липецкой области это второй школьный «Кванториум». Ещё один детский технопарк работает на базе школы №18 в Липецке. В нём есть современные цифровые лаборатории по химии, физике, биологии, экологии, наборы по электронике и другое необходимое оборудование.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь. Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.