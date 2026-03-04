Новый терапевт переехала в Липецкую область по программам привлечения кадров

В Липецкую область переехала новый врач-терапевт — Абидат Вагабова. Она окончила Дагестанскую государственную медицинскую академию в 2013 году, прошла интернатуру по специальности «Терапия» с 2013 по 2014 годы, имеет первую квалификационную категорию. Стаж работы в сфере здравоохранения более 10 лет.

Абидат будет работать в поликлинике поселка Лев Толстой. Она трудоустроилась по целевой программе «Земский доктор», направленной на привлечение медицинских специалистов в сельские районы, а также благодаря действующей региональной программе «Губернаторские полутора миллиона», по которой врачи дефицитных специальностей получают материальную поддержку.

Свободное время Абидат Вагабова посвящает самообразованию, регулярно изучая профессиональную медицинскую литературу.

«Мы видим, что программа работает. Особенно радует, что врачи трудоустраиваются в районные медучреждения. Обязательно будем продолжать поддерживать медиков, которые очень нужны нашему региону», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.